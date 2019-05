Restaurant « Le Calvaire »

Cause santé, un restaurant d’angle semi-gastronomique de terroir, est à vendre à Saint-Menoux.

Idéalement situé à un rond-point avec beaucoup de passage, offrant une très bonne visibilité.

Parking réservé à la clientèle de 11 places.

Arrêt coup-de-poing et système de sécurité intérieur et extérieur.

Exploité depuis 1987.

Murs appartenant aux cédants.

1ère salle de restaurant de 63 m² pour 52 couverts (banquet), 2ème salle de restaurant de 34 m² pour 28 couverts (aussi utilisable à usage privé comme 2ème salon), WC accessibles aux personnes à mobilités réduites, terrasse accessible depuis les 2 salles d’environ 30 couverts, légumerie avec chambre froide, plonge et un vaste espace de cuisine fonctionnel (rangements fixes et mobiles), nombreux espaces de rangements, cave à vins drainée et voûtée de 16 m². Tableau électrique aux normes et chaudière à condensation neuve (un circuit pour le commerce, et un pour le logement).

Matériel complet, compris dans la reprise du fonds : tables et chaises, parasols, vaisselle, chariots et rangements, cellule de refroidissement, four à gaz mixte (vapeur et sec) neuf de marque Frima, piano neuf (2 feux, 1 plaque et 1 four à gaz), batterie de cuisine, hotte, 2 congélateurs, armoire positive, lave-vaisselle…

Clientèle locale, des alentours et en provenance de Moulins, Vichy et Montluçon, ainsi que des curistes.

Entreprise individuelle. Les exploitants travaillent en couple, sans salariés.

30 jours de congés annuels.

Possibilité de développer l’activité bar grâce à la licence IV appartenant aux cédants.

2017 – CA HT : 106 646 € et EBE : 4 284 €.

Bilans complets et liste du matériel disponible auprès des cédants.

Logement attenant, lumineux et bien isolé, récemment rénové avec accès par le restaurant et accès indépendant.

RDC : salon, buanderie, salle de douche, WC, économat utilisable pour le restaurant et bureau à deux entrées sur le restaurant et le logement.

1er étage (rénové en 2015) : 3 chambres (volets roulants électriques et/ou velux), cabinet de toilette avec WC et 2 greniers permettant d’envisager la création de 3 chambres supplémentaires.

Terrain extérieur arboré avec un abri de jardin, garage avec auvent, et portail pouvant être électrifié.

Prix de vente du fonds de commerce (+ licence IV): 64 000 €.

Prix de vente des murs : 266 000 €.

Prix de vente de l’ensemble (fonds + murs) : 330 000 € (hors honoraire à la charge de l’acquéreur).