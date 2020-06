Restaurant en gérance

A reprendre dans un village du Valdonnez situé dans le bassin de vie de la préfecture Mende, un restaurant traditionnel ouvert à l’année.

Cet établissement au centre du village est une auberge depuis plus d’un siècle.

Les salles intérieures du restaurant peuvent accueillir 45 personnes et la belle terrasse ombragée environ 30 personnes.

La reprise se fera en gérance et inclut un logement avec 4 chambres dans les étages.

L’équipement en matériel de cuisine et de la salle est à prévoir par le repreneur

Libre de suite

Location-gérance (et logement) : 1.100 €/mois