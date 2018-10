Restaurant Chambre d’hôtes

Au cœur de Saint-Victor, un restaurant chambre d’hôtes référencé « table et auberge de France » est mis en vente pour cause retraite.

Exploité depuis 2005 sur Montluçon puis délocalisé en 2011 sur la commune actuelle.

La cuisine y est traditionnelle et à base de produits frais.

Aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Parking privé.

Etablissement semi-enterré de 480 m² sur 3 niveaux, avec combles aménageables.

1er niveau de 140 m² avec entrée indépendante : cave à vins et chambre d’hôte d’environ 28 m² toute équipée. 2nd niveau de 200 m² avec entrée indépendante : 2 terrasses couvertes (80 et 30 couverts), 2 salles de restaurant (60 et 20 couverts), grande cuisine, plonge et bar avec licence IV non exploitée.

Matériel et mobilier complet (2 armoires réfrigérées de 1 800 L, four à chaleur tournante…).

Clientèle locale, de passage (bus/ voyagistes) et des hôtels environnants.

Ouvert du mardi au samedi (12h-13h30 et 19h-21h30), dimanche (12h-14h) et 7j/7 pour la chambre d’hôtes.

1 mois de congés annuels (10 jours début janvier, fin mai et mi-septembre).

Logement de 140 m² annexé à l’étage : salon – salle à manger – cuisine de 60 m² environ, 2 chambres, bureau, salle d’eau avec WC et buanderie.

L’affaire exploitée par les 2 gérants, n’emploie pas de salariés.

CA 2017 : 177 525 € et résultat : 9 639 €.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès des cédants.

Site web : lamaisonbleue-allier.fr.

Prix de vente du fonds de commerce : 119 000 €.

Murs appartenant aux cédants.

Montant du loyer : 1 300 € HT OU Prix de vente des murs : 180 000 €.

Valeur du matériel : 31 958 €.

Les cédants sont prêts à accompagner le repreneur dans ses débuts.