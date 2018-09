Restaurant

Auberge renommée établit dans un ancien presbytère du 18ème siècle, au cœur de la commune de La-Chapelle-aux-Chasses.

À vendre cause santé, deux activités : restauration (principale) et traiteur (secondaire).

Référencée dans les guides.

Murs appartenant à la Mairie.

Bâtiment typiquement bourbonnais d’environ 100 m², situé dans un jardin clos et arboré.

Cuisine professionnelle de 32 m² environ, aux normes de sécurité et d’hygiène, avec chambre froide.

Salle de 30 à 35 couverts et 22 en terrasse.

Ouverte toute la semaine sauf le mardi et mercredi, de 12h à 13h et de 19h30 à 20h30.

6 semaines de congés annuels (février et novembre).

A l’étage, logement F3 d’environ 70 m², annexé à l’activité : salon – salle à manger, 2 chambres, salle de bain, WC, et jardin clos et privé.

Exploitée depuis 2002 en Entreprise Individuelle au régime fiscal réel simplifié.

Effectif de 2 : gérant + conjoint collaborateur.

2017 – CA : 151 827 € et résultat : 29 694 €.

Bilans complets et liste de matériels disponibles auprès du cédant.

Prix de vente du fonds : 83 000 €.

Montant du loyer (activité + logement) : 7 400€ TTC /an.