Restaurant

À Couleuvre, dans le département de l’Allier, dans une ancienne école au centre du village, le bar restaurant LE KAOLIN est à reprendre.

Le restaurant, exploité pendant 10 ans, est fermé depuis 2015 pour cause de retraite.

Ce restaurant bénéficie d’une belle cour ombragée par un marronnier centenaire.

Cuisine équipée, salle de 50 couverts et terrasse de 40 couverts.

Aucun travaux à prévoir. Les derniers travaux datent de 2017.

L’établissement entièrement équipé est prêt à redémarrer sans frais.

Matériel : 12 tables, 40 chaises, percolateur, pompe à bière (Phillips), lave verre, lave-vaisselle industriel, présentoir réfrigéré (entrées), bar réfrigéré, piano de marque ROSIERE, cuisinière électrique, four air pulsée ROSIERE, congélateur, 2 chambres froides, trancheuse à jambon, cuisine aux normes (murs inox, hottes plan de travail étagères inox, lave mains etc.).

Ballons d’eau chaude, chaudière gaz, accessoires de cuisine, assiettes couverts verre nappes serviettes etc.

Le restaurant était ouvert du mercredi (fermé l’après-midi) au dimanche de 8h à 20h, voir plus selon la fréquentation.

4 semaines de congés annuels (2 en été et 2 en hiver).

Menus de midi à 13.50 € en semaine.

Aucun salarié. Activité saisonnière.

Clientèle locale fidèle, de passage et touristique. Utilise le bouche à oreille.

Publicité et signalisation plus importante à créer.

Logement de 25 m² annexé à l’activité : cuisine, chambre, salle de bain, cours et jardin. 2 chambres possibles à l’étage.

Production d’eau chaude électrique et à gaz.

Chauffage central à gaz et poêle à bois.

Entreprise individuelle sous le régime fiscal d’une micro-entreprise.

CA 2015 : 56 000 €.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Possibilité de créer un autre commerce dans un local donnant sur rue, type magasin de porcelaine.

Complément de revenu indispensable pour un couple.

Usine de porcelaine réputée existe toujours sur la commune.

Montant du loyer (licence IV + local commercial + habitation) : 800 € TTC /mois.

Bail commercial neuf à conclure.

Murs et fonds appartenant à une SCI.