Reprise d’entreprise: Restaurant avec Chambres et logement (Gard-30)

Situé dans le Gard, dans un charmant village très attractif lors de la saison estivale, il y à a vendre, les murs d’un hôtel restaurant. Une activité important pour la commune car elle représente un lieu de rencontres et d’échanges.

L’hôtel a fermé ses portes, il y a une dizaine d’années et le restaurant est actuellement exploité en tant que pizzeria.

Descriptif

L’importante bâtisse de 278m² comprend une salle de restaurant, une cuisine et une terrasse au rez-de-chaussée. Au premier étage, nous avons un logement sur deux niveaux composés d’un salon-cuisine, d’une salle de bain et de 3 chambres.

Enfin, dans une autre bâtisse juste derrière, se trouve la partie hôtel, avec au premier étage : une buanderie et 2 chambres (avec salle de bain et WC dans chacune des chambres) et au second : 3 chambres avec une salle de bain et WC pour chacune.



Situé au cœur des Cévennes ce bâtiment à fort caché nécessite d’importants travaux intérieurs. La Commune est prête à accompagner le repreneur qui souhaite reprendre l’activité de restauration/hébergement/ commerce.

Vente des murs du matériel de cuisine : 260 000€

Annonce diffusée par RELANCE – OCCTAV, service gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la Lozère pour favoriser la transmission des entreprises dans les territoires ruraux d’Occitanie.