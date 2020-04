Gîtes et chambres d’hôtes

Situé à Franchesse, au cœur du Bocage Bourbonnais une propriété avec hébergements touristiques à vendre.

2 gîtes (12 et 8 places) et 3 chambres d’hôtes (8 places) sont développés depuis 1998.

Référencés 3 étoiles U.D.O.T.S.I. Ne fait pas table d’hôtes mais une cuisine équipée et barbecue mis à disposition les beaux jours.

2 magnifiques maisons, anciens « Communs » du château voisin.

Maison principale (fin 17ème siècle) divisée en 4 parties avec entrées indépendantes :

aile de gauche de 230 m² environ (3 niveaux équipés pour loger 12 personnes),

aile de droite de 140 m² environ (3 niveaux aménagés pour 8 personnes),

logement de 90 m² environ au centre de la propriété (3 pièce au RDC, 3 chambres avec leurs salle-de-bains et 1 grand salon à l’étage) et espace avec entrée, buanderie et petite salle avec coin cuisine.

Maison moderne de 150 m² sur 2 niveaux (datant de 2007 et situé à 50 m de la maison principale)

RDC : grand séjour très lumineux avec cuisine ouverte, 1 chambre et salle d’eau.

1er étage : vaste mezzanine, chambre de 50 m² (facilement divisible en 2) avec salle de bain.

Chauffage par géothermie, mono murs en briques, isolation par laine de bois et VMC double flux.

Parc de 2 hectares riche en histoire avec d’innombrables points d’eau naturels.

Vaste pelouse avec espaces boisés, chênes centenaires et 1 étang.

Piscine couverte 10×4 m accolée à la maison moderne (à disposition des hôtes de mai à septembre).

Plusieurs dépendances, dont bel atelier en bois de 60 m² et hangar spacieux pour voitures.

Prix de vente : 598 000 € net vendeur.