Propriété avec 3 Ha de terrain

Dans un secteur calme et non isolé, à Montaiguët-en-Forez*, à reprendre une petite propriété d’habitation avec dépendances sur 3 Ha de terrain, pour création d’une activité agricole et/ou touristique.

Propriété composée d’une petite fermette en pierre mitoyenne d’un côté, avec dépendances :

Rez de chaussée : cuisine de 16 m², salon-salle à manger de 40 m² avec lumière traversante et poutres apparentes, bureau/chambre de 21 m².

À l’étage : première chambre de 11,60 m² sur parquet flottant, seconde chambre avec dressing de 12 m² au-dessus de 1,80 m, salle d’eau avec WC de 7 m², pièce attenante de 9,50 m² à aménager.

Dépendances : Garage de 20 m² sur dalle béton, et atelier avec électricité, le tout non attenant.

Grange de 100 m² au sol, avec une partie refaite de 28 m² sur dalle béton. Anciennes soues à cochons.

Cave voûtée sur gravillons.

Étage de la maison aménagé récemment, gros œuvre en bon état (sauf la façade).

Quelques travaux de rafraîchissement et de finitions à prévoir au rez-de chaussée.

Cette propriété est sur un terrain de 3,5 hectares sur une seule parcelle, haies et arbres, forêts, altitude 400 m, légère pente avec bonne exposition, retenue collinaire : 25 mètres sur 10 mètres de circonférence et 2 mètres de profondeur, réseau de maraîchers bio implantés localement, proximité des agglomérations de Vichy et Roanne pour les débouchés commerciaux, environnement agricole et commercial : agriculteurs bio dans le voisinage, opérateurs économiques et zones de collecte, foyers de consommation (pour la vente directe notamment : proximité d’un axe de passage, d’un centre urbain), sol sablo-argileux, le précédent cultural : jardin sur 1 ha et prairie entretenue.

Idéale pour le développement d’une activité agricole de type maraîchage, apiculture, aviculture ou d’hébergements touristiques sous formes d’hébergements insolites ou atypiques.

Prix de vente : 138 000 €.

*Montaiguët-en-Forez est une commune rurale, membre de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire. Elle est située au sud-est du département de l’Allier, à la limite des départements de la Loire et de la Saône-et-Loire et à une trentaine de kilomètres des agglomérations de Vichy, Roanne et Digoin, à 2h de Lyon, à la limite du Forez et du Bourbonnais. Elle offre un patrimoine architectural du XVème siècle : joli porche et son château classés monuments historiques. Commune rurale dynamique dotée de commerces et services de proximités (pizzeria, bar-restaurant, épicerie et bureau de poste), écoles en regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de Lenax, centre de loisirs au Donjon, services publics et commerces de proximité dans un rayon de 15 km, sur les communes de Le Donjon et Lapalisse.