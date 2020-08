Projet bar restaurant hébergement

À Villeneuve-sur-Allier (à 15 min au Nord de Moulins (préfecture et ville d’art et d’histoire), en tête de pont traversant la rivière Allier, cadre de vie agréable et naturel il y a un projet de bar restaurant hébergement.

Projet de reconversion de l’hôtel bar restaurant « La Chaumière » en bord d’Allier, fermé depuis 2018 cause retraite. Initié et soutenu par l’association Allier Sauvage, qui souhaite créer un pôle d’accueil, d’animation locale et de référence pour promouvoir divers aspects du territoire : préservation du val d’Allier Nord, de sa biodiversité et de sa vie locale, promotion des bons produits du terroir.

Lieu de rencontre, de recherche, de formation et d’animation, cette « maison de l’Allier » sera avant tout un endroit convivial centré sur un café-restaurant et agrémenté de chambres d’hôtes et d’un ou deux gîtes.

L’association Allier Sauvage recherche donc un exploitant pour la partie bar restaurant hébergement, afin de prendre part à cet ambitieux projet.

Profil : Être fort d’une solide expérience en restauration et hôtellerie, détenir une capacité d’investissement nécessaire à la rénovation intérieure et l’équipement de l’établissement, adhérer au projet de l’Association Allier Sauvage.



Murs appartenant à une SCI formée par des personnalités locales, membres d’Allier Sauvage, le bien en bon état clos et couvert nécessite la réalisation de travaux de mise aux normes et de relookage en cours d’étude.



Surface totale de 818 m² sur un terrain de 3 740 m².

Bar restaurant de 304 m² (dont cuisine, office, et chambre froide de 83 m²), caves (dont réserves de 106 m²), 17 chambres sur deux niveaux de 477 m², buanderie 37 m², dépendances, garage, puits, jardin, terrasse panoramique et ombragée, parking dédié.

Appartement annexé à l’activité à rénover.

Page Facebook



Investissement nécessaire à évaluer en fonction du projet.

Montant du loyer pour l’espace professionnel et l’habitation : à définir.