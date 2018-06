Presse, Loto, Carterie, Cadeaux

Néris-les-Bains est une commune de 2 654 habitants, située au sud-ouest du département de l’Allier, en région Auvergne Rhône-Alpes. Bénéficiant d’un riche patrimoine architectural et naturel, cette station thermale et touristique, est une ville classée parmi les Plus Beaux Détours de France labélisée 3 fleurs.

La commune se trouve à seulement 6 km de Montluçon (sous-préfecture de 36 946 habitants), véritable pôle urbain disposant donc de l’ensemble des commerces et services nécessaires à la population.

Néris-les-Bains fait partie de la Communauté de communes de Commentry Montmarault Néris Communauté qui regroupe 33 communes.

A Néris-les-Bains, il y a un magasin de presse, librairie, carterie, Loto, jeux Française des Jeux, cadeaux, souvenirs et bijoux.

Ce commerce de 80 m², est très bien situé, dans une rue commerçante, à proximité directe des Thermes, et d’un parking gratuit.

Il profite d’une forte visibilité avec ses 2 grandes vitrines sous les arcades.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche (8h12h30 et 15h-19h) sauf le mercredi, samedi et dimanche après-midi.

4 semaines de congés annuels (1 en novembre et 3 en février).

La clientèle se compose principalement de la population locale et des curistes en saison.

Le matériel est complet et inclus dans le prix de vente.

L’affaire est exploitée depuis 2012 en entreprise individuelle au régime fiscal réel simplifié.

Aucun employé.

Cette affaire est idéale pour une seule personne.

Murs appartenant à un propriétaire privé dans le cadre d’un bail commercial 3.6.9.

Montant du loyer : 250 € TTC/mois.

Prix de vente du fonds : 65 000 €. Le stock sera à évaluer au moment de la vente.