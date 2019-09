Presse loto carterie à reprendre à Domérat dans l’Allier

À reprendre cause retraite, une presse loto grattage carterie cadeaux PMU FDJ à Domérat (province historique du Bourbonnais, à proximité immédiate de la ville de la 1ère ville d’Allier : Montluçon – ville médiévale et festive).

Cette presse loto carterie est très bien situé, dans la galerie marchande de l’hypermarché Auchan, face à l’entrée principale, à la sortie de Montluçon.

Stationnement aisé sur le parking du centre commercial.

Belle boutique de 90 m² et 10 m² de réserve avec agencement récent.

En parfait état et aux normes.

Sous vidéo-surveillance.

Équipement complet.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.

Clientèle locale régulière et de passage importante : 450 à 600 clients /jour.

Effectif de 2 : exploitante et employée (26h hebdomadaire).

Bilans et liste du matériel disponibles auprès de la cédante.

Montant du loyer : 3 562 € /mois TTC (dont 763 € de charges).

Bail de 10 ans, échéance 2022.

Prix de vente du fonds : 70 000 €.