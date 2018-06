Locaux

Le Donjon est une commune de 1.070 habitants, située à l’est du département. C’est un pôle de services centre d’un bassin de vie, à 47 km de Vichy, Sous-Préfecture, à 49 km de Moulins, Préfecture.

Un particulier vend ses locaux.

Très bien situé, sur la place publique et centrale de la commune, le bien est aux normes (toiture, charpente et sol) et exploitable de suite.

Il se compose d’un local de 540 m² sur 3 niveaux et un local de 260 m² sur 2 niveaux avec une cour arrière de 17 m².

Prix de vente : 60 000 €.