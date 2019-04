Locaux commerciaux à louer

Proposés à la location par la Communauté de communes, locaux commerciaux à louer, à proximité du centre-ville de Lapalisse (sud-est du département de l’Allier, carrefour routier (RN7 – RD907 Clermont-Fd/A75/ A89 – RD990 Macon/Chalon-sur-Saône), « Plus Beaux Détours de France » et « Village-Etape », aux portes de Vichy (25 km)).

Terrains d’assiettes : 3 072 m² (comprenant 1 parking pour stationnement des clients) et 1 089 m² (correspondant à la parcelle sur laquelle se situe l’accès donnant Rue Marcel Bathier).

Surface totale des locaux de 1 001 m². Livrable en totalité ou divisible.

Local « vide » à aménager de 563,30 m².

Local « aménagé pour magasin alimentaire » de 437,7 m² avec surface annexe (bureaux, vestiaires, coursive,…) de 160,20 m², et surface de vente de 277,50 m².

Espace de vente aménagé à neuf avec réserve pour exploitation alimentaire, casiers à vin, 4 vitrines réfrigérées et 5 armoires réfrigérées disponibles pour rachat (conditions à définir), avec électricité, sous plafond, peinture et climatisation.

Bail commercial : 3/6/9 mois. Loyer : 65 € HT/m² annuel + taxe foncière à la charge du locataire.

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer.

Droit d’entrée : 5 000 €.