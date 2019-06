Local pour activité libérale

Local de 35 m² idéal pour une activité libérale, situé dans la grande rue de Gannat (territoire dynamique qui ne cesse de gagner en habitants, porte d’entrée Sud du Département de l’Allier via l’A71 et la RD2009, à proximité immédiate de l’aéroport de Clermont-Ferrand (35 min), de Vichy (reine des villes d’eau – 25 min), mais aussi de Moulins (ville d’art et d’histoire – 1h) et seulement 3h30 de Paris).

Places de stationnement à proximité.

Salle d’attente mutualisée avec une activité de médecine alternative.

Bureau de 17 m² lumineux donnant sur rue avec grande vitrine (protégée par rideau métallique manuel), salle d’examen avec point d’eau de 12 m² et toilettes accessibles PMR.

Locaux refaits récemment et en très bon état.

Chauffage électrique.

Bail commercial 3/6/9. Libre de suite.

Montant du loyer : 500 € TTC/mois + 50 € charges.