Local commercial (vente ou location)

Charmeil est une commune de 823 habitants, située au sud du département de l’Allier, aux Portes de Vichy, ville thermale de 25 068 habitants, situation privilégiée au centre de la France, à un carrefour autoroutier

Un particulier vend un local commercial de 1 000 m² et ses annexes + maison d’habitation attenante.

L’ensemble est très bien situé, avec plus de 1 000 véhicules par jour et une zone de chalandise de plus de 30 000 personnes, à seulement 2 km du centre-ville de Vichy, 5 km de l’autoroute A719, 60 km de l’aéroport Aulnat.

Situés sur un vaste terrain clos pouvant servir de parking. Surface totale couverte de 1 300 m², avec un tout, parfaitement fonctionnel : Bureaux climatisés, 2 ponts élévateurs, 1 compresseur, 1 cabine de peinture, 1 fosse poids lourds en extérieur couverte de 56 m².

Aucun frais n’est à prévoir. Chauffage au fuel en excellent état. Diagnostic technique effectué.

Ancienne activité de garage automobile, liquidée en 2013, et avant cette dernière, activité de dépannage automobile tenue par le propriétaire durant 30 ans.

Réelle opportunité pour un garagiste, ou préparateur de véhicules d’occasions.

Pourrait tout aussi bien convenir à une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Pourrait également servir d’entrepôt ou d’espace de stockage.

Propriétaire, sensible à l’entrepreneuriat, ouvert sur les conditions et pourrait être un véritable accompagnant opérationnel/professionnel au lancement d’une activité de type mécanique/dépannage automobile.

Maison d’habitation attenante au local de 200 m², sans vis-à-vis et de plain-pied : Une vaste pièce à vivre avec une cheminée en pierre et une cuisine ouverte et toute équipée, 3 chambres, salle de bain avec spa, terrasse avec piscine couverte 8×4, abri neuf, terrain entièrement clos et sécurisé de 4 500 m².

Prix de vente des murs : 250 000 € (bien expertisé à 365 000 €)

ou Montant du loyer dans le cadre d’un bail précaire : 2 000 € /mois matériel compris (à débattre selon le matériel non souhaité).