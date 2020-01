Local commercial et meublés de tourisme

A vendre au cœur d’Aumont-Aubrac, un ensemble immobilier comprenant un local commercial en rez-de-chaussée, deux meublés de tourisme au 1er et 2eme étage, plus des combles aménagées.

Idéalement situé, les pèlerins du sentier de Saint Jacques de Compostelle peuvent faire une halte dans le bâtiment. Ainsi que les marcheurs du sentier de grande randonnée Saint Guilhem du Désert et le GR des Tours des Monts d’Aubrac.

De plus, le local est proche des commerces de proximité.

Le local commercial dispose d’une surface de vente de 39 m² et d’une réserve de 15 m².

Au 1er étage se trouve un meublé de tourisme d’une capacité d’accueil de 5 personnes. Il est composé de deux chambres et de sanitaires privatifs.

Un second meublé de tourisme situé au 2eme étage a une surface de 39 m² et d’une capacité d’accueil de 2 personnes. Il comprend une cuisine équipée et des sanitaires privatifs.

Au 3eme étage, vous trouverez un atelier d’une surface de 54 m² aménagé dans les combles.

Le bien est vendu meublé.

Prix de vente de l’ensemble immobilier : 120 000 €