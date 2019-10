Local commercial et artisanal à louer à Varennes-sur-Allier

Local commercial et artisanal, avec atelier et entrepôt à reprendre dans le centre-ville de Varennes-sur-Allier.

Places de stationnement devant le local, avec parking et d’autres emplacements à proximité.

Accès et stationnement également possible à l’intérieur.

Idéal pour un artisan ou une activité de stockage.

Dépôt en très bon état de 540 m² composé de 3 espaces de stockage + bureau de 35 m² avec vitrine.

Rideaux automatiques.

Raccordements eau potable, électricité, internet, et téléphone.

Assainissement collectif.

Production d’eau chaude électrique.

Toiture et combles isolés.

Loyer mensuel HT : 1 190 €.

Bail précaire possible.

Achat possible.