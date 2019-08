Local artisanal avec bureaux

Cause changement de domiciliation de siège social, à vendre un atelier/local professionnel en parfait état, idéal pour une activité artisanale ou commerciale.

Situé en zone artisanale et commerciale de Malicorne – Commentry (Commentry, ville dynamique, très nombreuses entreprises, tissu industriel dense et varié, à l’ouest des terres bourbonnaises, en limite des Combrailles, tout proche du département du Puy-de-Dôme, offre toutes les facilités de transport, très bien desservie, en particulier par l’A71 avec les sorties Bizeneuille et Montmarault).

Local de 188 m² + 50 m² de mezzanine d’espace de stockage et de travail. Quatre pièces chauffées : un bureau/accueil, une cuisine, un vestiaire et des sanitaires lavabo, WC et douche. Chacune de ces pièces fait 10 m².

Terrain clos de 1 700 m² environ. Électricité, eau, gaz, tout à l’égout séparatif.

Prix de vente : 85 000 € net vendeur.