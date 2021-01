Local ancien bar café concert

Situé au cœur de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, un local est à vendre.



L’ancien bar café concert de renommée internationale « La Sangria » est à reprendre.



Stationnement facilité par 2 grands parkings à proximité.

Unique dans les environs à proposer ce type de prestation.

Recommandé par le Guide du Routard Auvergne et Le Petit Futé.

Exploité depuis 1984 jusqu’à sa fermeture en 2015 cause décès.

Murs et matériel appartenant au cédant.



Salle principale de 180 m² avec scène équipée (son et lumières), bar équipé et cuisine aux normes.



Le bar était ouvert du jeudi au dimanche de de 10h30 à 1h, et jusqu’à 2h les vendredis et samedis (jours de concerts : 22h-2h).

7 semaines de congés annuels (été et Noël).



Incontournable de l’Auvergne avec son ambiance familiale et conviviale.

Plus de 1 500 concerts gratuits et de qualité devant une moyenne de 100 personnes.

Artistes locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

Clientèle très variée, locale et régionale.



Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.



Hébergements à l’étage pour les musiciens : 8 chambres et 1 loft de 70 m².

Maison de 60 m² : 2 pièces et salle de bain, cour intérieure avec dépendances.

Surface totale du terrain : 525 m².



Prix de vente des murs : 160 000 €.