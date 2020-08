Jardinerie multiservices

Jardinerie multiservices à reprendre sur Cosne d’Allier.

Cette jardinerie est très bien située sur un axe de passage en centre-ville.

Parking privé avec places devant le local. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Rafraîchissement à prévoir. Magasin de 380 m². Réserve de 100 m². Serre de 100 m². Bureau de 10 m². Cuisine de 10 m². WC et douche.

Terrain de 200 m².

Production d’eau chaude électrique. Chauffage par radiateurs soufflants.

Équipement compris dans le prix de vente : gondoles, système informatique (caisse aux normes), imprimante, TPE, ordinateur de bureau complet, fax, transpalette, chariot automoteur au gaz, tables de présentation pour les végétaux, rolls, petit matériel divers.

Année 2019

CA : 147 041 €. Résultat : 3 206 €. EBE : 6 908 €.

EURL sans concurrents à proximité. Moyens de communication utilisés : pages jaunes, signalétique, affiches/flyers, objets publicitaires, publications presse, et le bouche à oreille.

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le lundi et dimanche.

Clientèle locale fidèle, de passage, professionnelle et associative.

Prix de vente du fonds : 90 000 €.

Montant du loyer : 700 € TTC/mois.

Bail 3.6.9 (échéance 2026).

Stock (à actualiser au moment de la vente) : 65 574 €.