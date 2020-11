Institut de beauté

Institut de beauté à reprendre dans une rue commerçante du centre de Vichy.

Institut de beauté avec places de stationnement à proximité.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Local commercial rénové avec VMC : magasin de 35 m² et réserve de 25 m².

2 cabines de soins avec lavabo dont une qui donne sur le jardin, au sud et sans vis à vie.

Rampe d’accès dédiée aux personnes à mobilité réduite.

Système de production d’eau chaude électrique.

Chauffage aux radiateurs électriques et climatisation réversible.

Ouvert de 9h30 à 19h.

Fermé le mercredi et dimanche.

5 semaines de congés annuels.

Aucun salarié.

Clientèle locale, touristique et de passage.

Prix de vente du fonds de commerce (stock non inclus) : 20 000 €.

Montant du loyer : 277 € TTC /mois.

Prix de vente d’un appareil LPG Alliance à 18 000 € (sachant que le prix neuf est de 36 000€).