Hôtel, Restaurant, Brasserie, Bar

À vendre, bel ensemble fonds et murs Hôtel, Restaurant, Brasserie, Bar, en centre-bourg de Jaligny sur Besbre, à seulement 15 min du Parc animalier et d’attraction LE PAL (+ de 600.000 visiteurs/an), à proximité de Moulins, Vichy et Paray-le-Monial (71).

Référencé Guide Michelin, Logis de France, Le Petit Futé, Le Routard, Qualité Tourisme…

Parking (20 places) et autres commerces à proximité.

Superficie totale 540 m². Très bon état (nombreux investissements). Climatisation, double-vitrage. Accessibilité aux normes.

Grande salle de restaurant lumineuse (60m²), agencement 40 couverts.

Cuisine gastronomique à base de produits régionaux.

Brasserie avec formule buffet, 60 places. Bar (licence IV).

Cuisine totalement équipée. Laboratoire pâtisserie et laboratoire pour préparations froides. Deux chambres froides, cave.

Mobilier récent (2015).

Cour intérieure 28 places, ombragée. Côté rue, terrasse privée 24 places.

Pour la partie hôtel : 6 chambres (dont une double, familiale). 3* depuis 2006.

En étage, deux appartements de 100 m² chacun environ : au 1er étage un grand appartement de fonction, entièrement refait.

Au 2e étage, appartement à rénover.

Possibilité d’aménager des chambres d’hôtel supplémentaires.

Point central de Jaligny et des communes avoisinantes, lieu de passage apprécié, très bonne clientèle de tourisme.

Sur place et à proximité : Maison Aquarium du Val de Besbre, Base de canoë-kayak/ tennis, Préhistorama…

Différentes manifestations tout au long de l’année : concours international du bœuf charolais, fête du village, foire de la dinde, brocante,…

Etablissement ouvert du Lundi au Dimanche 07h30 – 15h/17h – 22h.

Exploité en entreprise Individuelle.

4 salariés dont conjoint collaborateur.

CA annuel solide, supérieur à 300k€ HT. Bon EBE.

Matériel complet pour l’exercice de l’activité restauration, bar, hôtel et traiteur. (Vaisselles, tables, lits, four, frigo …) + 1 véhicule frigo.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Belle affaire, outil de travail complet et perspectives de développement.

Patrimoine immobilier important.

Fonds tenu depuis 1990.

Parfait pour un couple ou duo d’associés, avec aide(s) salariée(s), pour un projet professionnel solide, offrant un cadre de vie agréable.

Prix de vente murs et fonds : 370 000 €

(murs : 270 000 € et fonds 100 000 €).