Hôtel restaurant bar à reprendre

À vendre Hôtel Restaurant Bar (Licence IV) affilié au réseau Logis (classé Table Terroir »/2 Cheminées).

Établissement situé à Tronget, au calme dans la charmante région bourbonnaise au centre de la France (à proximité d’un des plus beaux villages de France et sites remarquables).

Cet hôtel restaurant bar jouit d’une excellente attractivité de par sa situation géographique non loin des axes Paris-Sud (A71) et Est-Ouest (RCEA), et grâce aux réseaux partenaires Logis et Booking.

Hôtel 3 étoiles de 11 chambres, restaurant (30 couverts) proposant une cuisine française traditionnelle (spécialités du terroir local), salle de réception jusqu’à 100 convives (Séminaires, Mariages, Baptêmes, Assemblées générales).

Ensemble remis aux normes.

Logement de fonction.

Reprise du personnel possible.

Activité générant un CA supérieur à 200 000 € par an et une rentabilité dans les standards du marché.

Fermetures pendant 5 semaines et pour les week-end en hiver.

Possibilité de développement sur des activités de traiteur et autres.

Commune classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) : avantages significatifs en matière d’imposition.

Prix de vente (Fonds et murs) : 340 000 €.