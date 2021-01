Hôtel restaurant 3 étoiles

À céder cause retraite, hôtel restaurant *** et 2 cheminées, à Dompierre-sur-Besbre, à proximité directe du parc LE PAL (650 000 visiteurs par an).

Cet hôtel restaurant est tenu en couple depuis 1985.

17 chambres climatisées.

2 salles de restaurant pour environ 80 couverts.

Parking.

Groupe Logis de France.

Normes sécurité hygiène accessibilité OK.

Chaudière gaz neuve.

C.A. stable de 750 000 € par an dont 60% en restauration.

9 employés, 6 salariés à temps complet.

Clientèle fidélisée. Marketing à développer.

Arrêt de l’activité envisagée pour le 30 septembre 2021.

Diagnostic réalisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Prix de vente du fonds : 340 000 €.

Possibilité rachat des murs : 460 000 €.

Étudions toutes propositions.