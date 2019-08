Hôtel restaurant

À Saint-Germain-de-Salles (situé à seulement 32 km de la reine des villes d’eaux, ce territoire appartient à la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne), à vendre murs et matériel, Hôtel restaurant offrant de nombreuses possibilités pour toute activité.

Établissement de 400 m² en deux bâtiments, grande cour (accès véhicule), jardin. S

itué au centre du village, en face de la boulangerie, près de la Mairie, de la Poste, de l’école.

Bar (24 places) restaurant (100 couverts) sous climatisation réversible, terrasse couverte (40 couverts), cour, jardin, et hôtel (7 ch).

Tout le matériel pour l’activité sur place et en bon état.

Établissement aux normes et en contiguë le parking de la commune pour environ 20 véhicules et 3 véhicules lourds.

Bel appartement T3.

Commune en bord de la rivière Sioule, à 9 km de l’A71, 20 min de Vichy, 45 min de Clermont-Ferrand, dotée d’une grosse entreprise Axéréal (nutrition élevage).

Sur la commune : un centre équestre concours et dressage, camping, rivière la Sioule pêche et baignade, et à proximité vélo-rail, Paléopolis, vignoble de Saint-Pourçain…

Pour les enfants : école maternelle et primaire à 50 mètres, cantine, garderie périscolaire ainsi que de nombreux clubs actifs : foot, pétanque, club des ainés…

Prix de vente des murs : 160 000 € + 20 000 € pour le matériel et licence 4.