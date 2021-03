HÃ´tel bar restaurant

Hôtel bar restaurant

Urgent cause retraite, à vendre murs et fonds de commerce hôtel bar restaurant situé sur la route Nationale 7, entre Moulins et Vichy, à la sortie de la commune de Saint-Loup, direction Moulins.

Les locaux appartiennent à une SCI, surface totale de 1.500 m² + terrain de 2.000 m².

Cet hôtel bar restaurant est composé de : 22 chambres rénovées, 2 salles de restaurant (50 et 30 couverts), 1 salle de séminaire, 1 salon, 1 bar, 2 terrasses, 1 grand parking privatif, 1 appartement de fonction et une licence IV.

Entièrement mis aux normes et affiche la nouvelle classification hôtelière. Chauffage et production d’eau chaude au gaz, assainissement collectif. Isolation des combles et double vitrage.

Clientèle locale, de passage et professionnelle.

Communication existante (site internet et Page Facebook)

Affaire exploitée en SARL depuis 2008 par un couple avec 3 salariés à temps plein : 1 femme de chambre, 1 maitre d’hôtel et 1 cuisinier.

Horaires de 7h à 14 et 17h à 22h.

Fermé du vendredi soir au samedi soir inclus et le dimanche soir.

3 semaines de congés en fin d’années + 1 en Septembre.

Chiffre en progression depuis 2019. Bilan 2020 : CA : 360 000€, EBE : 23 300€, Résultat : 81 335€.

Stock à reprendre : 6.000€ non inclus dans le fonds de commerce (liste à demander au propriétaire).

À deux minutes, maison individuelle servant d’habitation professionnelle vendue séparément. Totalement rénovée surface de 200 m² composée de : 1 salon 30m², 1 cuisine 20m², 2 chambres, 1 suite parentale avec salle de bain, 1 salle de bain, annexe (2 chambres avec salle de bain), garage, terrain de 1000m².

Isolation des combles et double vitrage, chauffage par pompe à chaleur et production d’eau chaude électrique, assainissement tout à l’égout.

Les exploitants actuels proposent d’accompagner les repreneurs sur une période de 6 mois à 1 an.

Financement par crédit personnel envisagé si apport de 50%.

Prix de vente du fonds de commerce : 190.000€.

Stock : 6.000€.

Prix de vente des locaux commerciaux : 350.000€ ou possibilité de location : 1.872€/mois TTC hors charges.

Prix de vente de l’habitation : 250.000€.

Prix de vente de l’ensemble : 790.000€.