Auberge : hôtel *** bar restaurant

Urgent cause retraite, vend auberge à Lurcy-Lévis (03). Emplacement exceptionnel en centre-ville avec parking face à l’établissement très bien situé sur la place principale du village à proximité d’écoles et collège et des autres commerces (Boulangerie, Traiteur, Buraliste, Salon de Coiffure, Bars, Supérette, Banque, Poste, Cabinets Médicaux, Salle de Sports et Supermarché avec Station-Essence, etc…).

À seulement 900 mètres d’un Circuit Automobile d’Essai, proche de Street Art City et de la Forêt de Tronçais.

À 40 km de Moulins (Préfecture – Ville d’art et d’histoire (03)) et de Nevers (58), à 3 h de Paris et de Lyon.

Avec un bâtiment principal comprenant : 4 chambres à l’étage, restaurant au rez-de-chaussée d’une capacité d’environ 40 couverts avec terrasse (25 couverts), grande cuisine de 30 m² équipée et bar de 40 m² avec Licence IV à exploiter.

Annexe en rez-de-jardin de 5 chambres dont une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Auberge : toutes les chambres sont équipées d’une télévision à écran plat de 82 cm, téléphone, coffre-fort, WC, douche et sèche-cheveux.

Wifi accessible dans tout l’établissement. Possibilité d’extension avec un grand bâtiment de 96 m², le tout sur un terrain clos de 810 m².

Toiture Neuve de 2018.

Exploitable immédiatement sans travaux.

Affaire tenue par ses propriétaires depuis 35 ans (Avril 1985).

Clientèle principalement composée de personnes souhaitant se rendre au Circuit automobiles, pèlerins de Compostelle et touristes.

Personnel en extra.

Chiffre d’affaires stable.

Bilans complets incluant l’ensemble du matériel nécessaire à l’activité (mobilier de salle de restaurant, bar, équipement des chambres, matériel de laverie (Lave-linge et sèche-linge) et éléments de cuisine en excellent état.

Prix de vente (murs et fonds) : 280 000 €.