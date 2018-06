Hôtel bar restaurant 3 étoiles

Le Veurdre est une commune de 476 habitants située au nord-ouest du département de l’Allier, à 10 km de Lurcy-Lévis, à 35 km de Moulins, (19 094 habitants).

Un particulier vend un hôtel bar restaurant 3 étoiles à proximité des circuits automobiles de Magny-Cours et Lurcy-Lévis.

Le commerce se compose de deux salles de restaurant, d’un bar lounge, d’une grande cuisine, d’une légumerie, d’un local poubelles.

Côté hôtellerie, on trouve un bureau d’accueil, 46 chambres dont 25 dans le bâtiment principal, un pavillon contenant 11 chambres côté piscine, un pavillon contenant 10 chambres côté parc, 1 chambre à accès pour les personnes à mobilité réduite et une salle de séminaire.

Au sous-sol du bâtiment principal se trouve une cave, une chaufferie, une laverie, une réserve, une lingerie (stockage des draps).

On trouve également de nombreuses dépendances dont une salle de musculation avec sauna.

Toutes les chambres sont équipées.

Tout le matériel nécessaire à l’activité est compris avec le fonds.

Prix de vente des murs et du fonds : 950 000€.

Possibilité de mettre en place une option d’achat.

Valeur du stock à reprendre (optionnel) : environ 25 000€ (cave).