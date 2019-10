Gîtes de l’étang Buhlion à Molles dans l’Allier

À Molles, une propriété de 83 541 m² avec gîtes et habitation est à reprendre, cause retraite.

Ces gîtes sont situés dans un cadre idyllique, sur un grand terrain arboré (8 ha) avec étang (1 ha).

Exploité depuis 2000. Inscrit aux Gîtes de France avec 2 épis. Clientèle fidèle.

4 gîtes indépendants de 41 m², construction traditionnelle de plain-pied de 1999 : séjour-cuisine, 2 chambres (4 personnes), salle d’eau avec douche, WC, placards et terrasse couverte.

Chauffage central individuel au gaz sur citerne.

Équipées et meublées (lave-linge, salon de jardin, barbecue…).

Divers services proposés : jeux pour enfants, location de VTT…



Maison d’habitation de 280 m² (10 pièces) avec isolation intérieure, double vitrage, chauffage central fuel ou bois.

– RDC : hall d’entrée de 27 m² avec placard, séjour de 55 m² avec cheminée à foyer ouvert, cuisine équipée, buanderie avec douche, WC, lingerie 17 m² avec placards, cave de 12m², mezzanine avec rangements, salle de détente de 58,5 m² avec piscine (pompe à chaleur ou chauffage central à bois) équipée balnéo/nage contre-courant et douche.

– 1er étage : 4 chambres (dont 1 avec salle de bain), salle d’eau avec douche, WC, dressing, et salle de sport de 27 m².

– Extérieur : grande terrasse donnant sur le parc avec puits et étang.

– Dépendances : remise de 85 m² attenant à la maison, garage de 99 m², remise de 56 m², et atelier de 246 m² avec eau et électricité triphasé (ancienne menuiserie).



Prix de vente (murs et fonds) : 760 000 €