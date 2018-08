Gîte adapté aux Personnes à Mobilité Réduites

À vendre à Thiel-sur-Acolin, à proximité du parc animalier et d’attractions réputé LE PAL, une propriété indépendante entièrement équipée et adaptée aux Personnes à Mobilité Réduites (extérieur et intérieur).

Ce gîte est labellisé Gîtes de France et tourisme handicap (moteur, mental, auditif et visuel).

Très bon emplacement, à 700 m du centre-ville.

Parking et appentis pour véhicules TPMR.

L’affaire exploité depuis 2012 est à vendre pour cause de retraite.

C’est une maison de plain-pied de 116 m² construite par une architecte en 2008.

Cuisine équipée (Électroménager complet) ouverte sur entrée et salon de 53 m², salle de bains avec douche et wc de 8 m², et 2 chambres de 13 m² (lit 2 places, lit 1 place superposé, 2 lits 1 place et 2 petits bureaux).

Terrain arboré de 753 m² clos sur 3 faces.

Chauffage solaire thermique couplé électrique (sol et eau chaude).

Equipement complet : lave-linge, aspirateur, ventilateur, humidificateur, climatiseur, barbecue, parasol, sièges de jardin, téléphone, télévision, 2 radiateurs à huile, canapé 2 places, fauteuil 1 place, 1 rocking chair, commode, table, étagères, déambulateur, fauteuil de douche handicapé, literie complète en double et triple pour le lit bébé avec baignoire, parc en filet, poussette et transat.

Ouvert toute l’année sans prise de congés.

Capacité d’accueil de 5 personnes en location courte et longue.

Entreprise Individuelle au régime fiscal réel normal.

Liste du matériel complète disponible auprès de la cédante.

Prix de vente : 200 000 € négociable (équipement compris).