Fleuriste

Cause retraite, à reprendre à Montluçon un fonds de commerce fleuriste exploité depuis 3 décennies (1983). Parking gratuit à proximité. Bonne visibilité, à un carrefour passant et commerçant, avec trottoir couvert, 12 m de façade et 2 grandes vitrines (double vitrage).

Murs appartenant aux cédants qu’ils proposent en location.

140 m² d’espace de vente, 83 m² d’atelier, 25 m² de réserve, 2 chambres climatiques de 15 m² et 16 m², 10 m² de bureau, 141 m² d’espace de stockage, 10 m² de vestiaires (avec douche et WC) et cour attenante de 80 m² (utilisable comme dépôt, terrasse de restaurant ou autre…).

Matériel et équipement complet : machine d’épinage, matériel d’étalage, véhicule de livraison…

Ouvert du mardi au dimanche matin de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30.

4 à 5 jours de congés annuels.

Les cédants travaillent en couple, sans salarié.

Clientèle locale de particuliers et d’entreprises.

CA HT moyen de 260 000 €.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès des cédants.

Montant du loyer à débattre : 2 000 € TTC /mois.

Bail commercial neuf à conclure.

Prix de vente du fonds : à déterminer.

Accompagnement possible des cédants.