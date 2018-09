Fleuriste

Dans les alentours de Moulins et à proximité du PAL, un magasin de fleurs est mis en vente car l’actuel propriétaire à un nouveau projet.

Ce fleuriste est situé dans une rue commerçante, proche d’une zone de stationnement.

Exploité depuis 2007, il est aussi fleuriste interflora et relais colis Mondial Relay pour 200 à 300 € /mois.

Surface totale de 48 m² : magasin + 2 ateliers à l’arrière (dont 1 avec les fenêtres changées).

Chauffage au fioul et 2 ballons pour la production d’eau chaude.

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi (9h-12h et 14h30-19h), mercredi (jusqu’à 18h30 sauf en période de fête), et dimanche matin.

4 semaines de congés annuels (2 en septembre, 1 en janvier et 1 en avril).

Clientèle locale. 1 seul concurrent sur la commune.

Aucun employé.

Entreprise individuelle au régime fiscal du réel normal.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Prix de vente du fonds de commerce (stock non inclus) : 25 000 € négociable.

Les murs appartiennent à un propriétaire privé.

Montant du loyer (murs) : 432 € TTC /mois (bail commercial avec échéance en juin 2025).