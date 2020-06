Fermette Bourbonnaise

A Chirat L’Eglise, il y a une fermette Bourbonnaise à reprendre.

Chirat L’Eglise est une commune rurale au Sud du département de l’Allier, région Auvergne-Rhône-Alpes. Territoire propice à la détente et à la promenade, grâce à ses divers sentiers de randonnée, sa proximité de la forêt des Colettes et des Gorges de la Sioule,

Chirat l’Eglise est à proximité d’Ebreuil (18 km), Gannat (26 km), Saint-Pourçain-sur-Sioule (27 km) et la célèbre ville thermale de Vichy (50 km) et Clermont-Ferrand (68 km – 1h).

Charmante maison de campagne de 63 m² type fermette bourbonnaise

Rez-de-chaussée : Cuisine de 9 m², Séjour de 23 m², 2 chambres (11 m² et 14 m²), Salle de bain de 5 m², WC.

1er étage: Grenier de 60 m² environ aménageable.

Cave. Grange de 24 m² aménageable.

Chauffage : bois + électrique.

Double vitrage.

Terrain arboré et clôturé de 2 170 m².

Prix de vente : 55 000 € net vendeur.