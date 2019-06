Exploitation fromagère

Cause départ en retraite de 2 associés du GAEC familial, à reprendre, entreprise spécialisée dans la fabrication traditionnelle de fromages fermiers de chèvres et de vaches, à Gannay sur Loire (commune rurale au nord-est du département de l’Allier, en bordure de département, limitrophe du département de la Nièvre (58), à 30 km de Moulins (préfecture – ville d’art et d’histoire), à 18 km de Decize (Nièvre), 20 km de Bourbon Lancy (Nièvre), traversée par le canal latéral à la Loire).

Cheptel de 200 chèvres (Alpine et Saanen) et de 20 vaches laitières (Normande).

Transformation intégrale du lait : lactiques, yaourts, tome, pâte molle, beurre et crème.

Distribution auprès des GMS, restaurants traiteurs, particuliers, marchés, www.agrilocal03.fr (plateforme pour restauration collective), affineur.

Écoulement total de la production, possibilité de développement.

Fromagerie entièrement équipée aux normes CE (datant de mai 2017).

Véhicule frigo.

Chèvrerie isolée de 1 200 m² avec distributeur de concentrés automatique.

Quai de traite chèvres 2 x 16 postes, quai de traite vaches 1 x 7 postes.

Stabulation de 320 m² pour les vaches.

Espace de stockage.

Bâtiments fonctionnels et aux normes.

Prairies nécessaires à l’activité (environ 10 ha – Possibilité de plus selon le projet/les besoins) attenants et drainés (en location ou à l’achat).

Étude de faisabilité réalisée avec projet de rachat des bâtiments et équipements.

Toute proposition est envisageable : achat – location – location-vente – si 2 associés motivés, possibilité d’un GAEC avec vente à terme.

Possibilité d’acquérir plus de bâti (stockage ou élevage) et de foncier non-bâti.

Aménagements envisageables pour isoler l’accès à la fromagerie, les espaces privatifs et le reste de l’exploitation.

Liste de l’ensemble des équipements, bilans comptables et étude de faisabilité disponibles auprès du cédant.

Possibilité d’accompagnement à la reprise de l’activité par le cédant à l’écoute d’un projet pertinent à la Ferme Damet (www.ferme-damet.com).