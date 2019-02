Epicerie avec tournées – 2 points de vente

À céder, cause nouveau projet et rapprochement familial, fonds de commerce alimentation générale avec tournées, bar en 2 points de vente pour couple sérieux et motivé :

• à Voussac (située au centre du département de l’Allier, à égale distance des trois grandes villes de l’Allier, Moulins, Montluçon, Vichy (environ 45 km), à 10 km de Montmarault, sortie A71, RCEA, pôle de services centre d’un bassin de vie et Village Etape et à 18 km de Saint-Pourçain-sur–Sioule) :

épicerie

PROXI, produits locaux, dépôt de pain, dépôt de gaz, journaux, Française des jeux, Point Vert (Crédit Agricole), sur le place du village, à côté de l’église.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 16h30 à 19h, samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h, dimanche 8h à 12h30. Fermé le mercredi.

Tournées les après-midis dans un rayon de 15 km (Montmarault, Chappes, Le Theil, Fleuriel, Deux-Chaises, etc).

Magasin de 40 m², chambre froide, réserve de 50 m².

Logement annexé attenant : RDC : cuisine, salon, séjour, 1er étage (35 m²) : 3 chambres, salle de bain, WC, bureau.

Chaudière fioul. Climatisation réversible. Jardin, sous-sol, grenier et garage.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Bail commercial.

Montant du loyer : 677 € TTC/mois (commerce + logement).

• à Target (à 5 km au sud de Voussac) :

bar, épicerie

PROXI produits locaux, dépôt de pain, journaux, Point Vert (Crédit Agricole), au cœur de la commune.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30, samedi de 8h à 13h et de 17h à 19h30, dimanche 8h à 13h. Fermé le mercredi.

Licence IV appartenant à la commune.

Magasin de 33 m², chambre froide, réserve 15 m², bar de 31 m², toilettes, terrasse de 50 m².

Murs appartenant à la commune.

Bail commercial.

Montant du loyer : 100 € TTC/mois.

Propose également la vente de fûts de bière avec prêt de pompe (associations, particuliers).

Commerce indépendant, exploité en entreprise individuelle, tenu en couple (conjoint collaborateur) depuis 2011.

Emploie 1 salarié (20h/mois) exerçant sur les 2 commerces.

Matériels et bilans disponibles auprès des cédants.

Véhicule Citroën Jumper (2002) aménagé vendu avec le fonds.

Clientèle locale très fidélisée : associations, cantines, club de foot, etc.

Dépôt à l’agence postale de Chappes.

Variation saisonnières avec résidents secondaires et touristes.

CA HT 2018 : env. 200 000 €.

Développement possible.

Prix de vente du fonds : 90 000 € (hors stock à évaluer au moment de la vente).