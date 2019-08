Complexe sportif, bar, restaurant

Au cœur de Montluçon (1ère ville de l’Allier et sous-préfecture du département), complexe sportif avec bar restaurant à reprendre avec parking privatif.

Aux normes d’accessibilité PMR et de sécurité ERP.

Murs appartenant aux gérants.

Idéal pour un couple.

Surfaces intérieure de 1 200 m² et extérieure de 3 000 m². Bureau, chaufferie.

Partie bar-restaurant : Bar extérieur avec terrasse de 150 m². Bar intérieur de 100 m², salle de restaurant de 70 m², et mezzanine de 60 m² (salle anniversaire).

Cuisine équipée, réserve climatisée et cave.

Complexe sportif : 2 terrains de soccer 15*25 m, 2 terrains de squash homologués, 1 terrain de pétanque, 1 salle cardio-training et 2 grands vestiaires collectifs (homme/femme).

Equipement neuf et récent, catégorie 5 type X.

Activités proposées, en accès libre ou leçon : foot indoor, fitness, squash, et pétanque.

Ouvert du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 14h et de 17h à 22h, le mercredi et samedi de 11h à 22h, et le dimanche sur réservation.

4 gérants, 1 employé à temps plein, et 2 employés à temps partiel.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès des cédants.

Plus d’informations sur www.lecentral.club et www.facebook.com/SAS-Le-Central.

Prix de vente du fonds de commerce : 150 000 €.

Prix de vente des murs : 350 000 € OU montant du loyer : 2 500 € HT /mois.