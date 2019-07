Commerce de gros de végétaux

À vendre cause santé, une entreprise basée à Lapalisse, spécialisée dans le commerce de gros dans le domaine des végétaux d’intérieurs et d’extérieurs.

En activité depuis 1967, et exploitée depuis 2011 par le gérant actuel, propriétaire des murs et du fonds.

Établi sur un terrain de 12 000 m² entièrement aménagé : 2 500 m² de serres en verre chauffées (installation chauffage neuve), 1 000 m² de serres en verre non chauffées, 1 000 m² serres en plastique non chauffées, 1 500 m² de plateformes hors-sol de stockage, 500 m² de hangars, quai de chargement, station de gasoil et parking. Possède 2 véhicules IVECO.

Faible concurrence et fort potentiel.

Elle s’est développée sur : l’achat dans toute l’Europe depuis plus de 30 ans et la commercialisation de plantes en Auvergne dans de petites et moyennes surfaces de ventes, jardineries, coopératives agricoles, fleuristes, horticulteurs…

SARL au régime réel normal ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

3 semaines de congés annuels (2 en été et 1 en hiver).

Effectif de 2 : chef d’entreprise (technicien horticole de formation – acheteur/commercial) et son conjoint salarié.

Connaît une hausse saisonnière en octobre et entre mars et juin.

Emploi des saisonniers. 2018 – CA HT: 362 760 €.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Montant du loyer pour les murs : 1 980 € TTC /mois.

Prix de vente du fonds : 149 000 € négociable (stock non inclus).

Possibilité d’aide au développement sur 10 ans maximum.