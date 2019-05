Camping**** location de chalets

À reprendre, cause retraite, à Chazemais (à l’ouest du département de l’Allier, au Centre de la France, au sud de la célèbre Forêt de Tronçais, à 8 min de Vallon-en-Sully (Sortie Autoroute A71 – env. 1 600 habitants) et à 15 min d’Huriel (Village d’art d’environ 2 700 habitants)), le « Domaine Maevag » location de chalets (PRL parc résidentiel de loisirs) camping haut de gamme classé 4 étoiles depuis octobre 2017.

Situé à la campagne sur un terrain clôturé et arboré de 2.8 ha, avec parking privé, signalé par diverses signalétiques à l’extérieur du domaine.

Conforme aux normes d’hygiène et sécurité, ainsi qu’à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Murs appartenant au cédant.

12 chalets tout confort en location pouvant accueillir de 2 à 6 personnes pour un total de 45 personnes environ :

2 chalets de bois de 20 et 40 m²,

5 chalets de 30 m²,

1 chalet haut de gamme de 45 m²,

3 chalets de 20 m²,

et 1 chalet adapté PMR de 25 m². Chalet d’accueil.

Chalet bar (licence 4) et épicerie.

Chalet de convivialité 50 m².

Chalet sauna/hammam. Production d’eau chaude et chauffage électrique.

Équipement et matériel : piscine de 10m x 5m couverte et chauffée, table ping-pong, jeu de fitness à l’extérieur, jeux pour enfants, poulailler.

Ouvert 7j/7 de 8h à 20h, fermé du 1er octobre au 1er avril.

Activité saisonnière (location chalets 6 mois).

Référencé sur Booking, Airbnb, La France du Nord au Sud, Compagnie de vacances.

Site internet propre : www.domainemaevag.fr.

Exemples de tarifs : chalet 5 personnes : 546€ à 659€/semaine,

chalet 4 personnes : 509€ à 618€ /semaine ;

chalet 2 personnes : 443€ à 536€/semaine ;

chalet 6 personnes : 659€ à 783€/semaine.

Entreprise individuelle au régime du réel simplifié.

Pas de salarié. Exploité depuis 2007.

Clientèle fidèle locale, de la France et de l’étranger.

Aucun concurrent direct dans les alentours.

Possibilité de développement de l’activité et d’agrandissement.

Maison d’habitation indépendante de 75 m² avec jardin : 2 chambres de 13 et 10 m², cuisine équipée avec salle à manger de 45 m², et salle d’eau de 4 m².

Production d’eau chaude et chauffage électrique.

Le cédant est prêt à accompagner le futur repreneur (2 mois).

Prix de vente de l’ensemble (activité, terrain et habitation) : 650 000 € net vendeur.