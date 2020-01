Brasserie – Bières artisanales du Bourbonnais

La Brasserie de La Motte Juillet, brasserie artisanale créée en 2001 (la plus ancienne de la région Auvergne) est à reprendre, à Treban (charmante commune de Treban au centre du département de l’Allier, à 30 km de Moulins (Préfecture – ville d’art et d’histoire) et à 17 km de Saint-Pourçain-Sur-Sioule (pays de vignoble), pôle de services centre d’un bassin de vie. Axe RCEA à 4 km et à proximité de l’A71).

Brasserie artisanale : large gamme de bières brassées selon la méthode traditionnelle de fermentation haute.

Excellente notoriété.

Le lieu de fabrication se situant au domicile du cédant ne sera pas transmis, l’activité devra donc perdurer dans un nouveau local.

Équipement complet et fonctionnel.

Site web : www.lamottejuillet.fr

Page Facebook et leurs participations aux événements : www.facebook.com/brasseriedelamottejuillet .

Clientèle de particuliers, professionnels, GMS, festivals, calendrier de foires, marchés, salons.

Le CA n’a cessé de croître jusqu’à s’équilibrer depuis quelques années.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Un diagnostic complet a été réalisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Prix de vente du fonds, matériel et stocks : à voir avec le cédant.