Boulangerie pâtisserie confiserie chocolaterie glacier

Thiel-sur-Acolin est une commune de 1 058 habitants située au nord-est du département de l’Allier, à 9 km de Dompierre-sur-Besbre, pôle de services centre d’un bassin de vie, à 22 km de Moulins, Préfecture de l’Allier (19 474 hab.), traversée par la Route Centre Europe Atlantique (RCEA).

A proximité du parc animalier et d’attractions réputé LE PAL, l’unique boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacier de Thiel-sur-Acolin, est à vendre.

Vente de journaux LA MONTAGNE le mercredi depuis février 2015.

Superficie totale de 200 m² : fournil, laboratoire, cuisine, 2 WC dont 1 avec douche, chaufferie et four à pain électrique de 1985 en bon état (contrôlé chaque année).

Ouvert de 6h à 19h30 du mardi au samedi et de 6h à 12h30 le dimanche et jours fériés.

Clientèle de passage et de proximité fidèle.

En plus des 2 gérants, l’affaire emploie 3 personnes (1 boulanger, 1 pâtissier et 1 vendeuse à 54h/mois).

CA de 2017 : 280 000 €.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès des cédants.

Affaire saine, bien équipée, sans travaux à prévoir.

Pas de logement attenant au fonds, mais possibilité de louer la maison de 150 m² des cédants, situé face au commerce avec 3 chambres, salon, salle à manger, mezzanine, bureau, salle de bain, WC, garages, débarras extérieurs et grande cour.

Prix de vente du fonds : 220 000 € (dont 96 000 € de matériel).

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Montant du loyer commercial : 631.80 € HT /mois.

Montant du loyer d’habitation : 600 € /mois.