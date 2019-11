Boulangerie Pâtisserie à Franchesse

Cause retraite, boulangerie-pâtisserie à reprendre au cœur de la commune de Franchesse (nord du département de l’Allier, à 7 km de la ville thermale de Bourbon l’Archambault et à 30 km de la préfecture de Moulins (ville d’art et d’histoire)), sur un axe passant.

Bonne visibilité. Facilité de stationnement.

Murs en location appartenant à un propriétaire privé.

2 points de vente récemment rénovés à 15 min l’un de l’autre.

1 atelier de fabrication entièrement équipé et entretenu chaque année par un professionnel.

Diagnostic électrique réalisé par un professionnel.

Chiffre d’affaires constant.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès des cédants.

Idéal pour première affaire d’un couple.

Grand logement annexé : salon, salle-à-manger avec terrasse, 3 chambres, et cuisine communiquant avec l’activité.

Murs à louer.

Prix de vente du fonds de commerce et matériel : 118 600 €