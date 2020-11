Boucherie – épicerie fine

Au cœur de Moulins, ville préfectorale de l’Allier, la boucherie – épicerie fine Moutardier est à reprendre, cause retraite.

Cette boucherie est très bien située et proche de toutes les commodités.

Vous y retrouverez divers commerces, lignes de bus, aire de camping-cars, musées, et administrations.

Créé en 1924 suivie de 4 générations familiales, l’établissement ne connaît aucune concurrence artisanale.

Si son activité principale est la boucherie, ses activités complémentaires sont diverses : charcuterie, épicerie, épicerie fine, volaille, et fromagerie.

3 points de ventes modernes et en excellent états, rénovés régulièrement.

2 points de ventes reliés entre eux sur Moulins, pour une surface totale d’environ 300 m² : épicerie, magasin boucherie, et laboratoire récent et fonctionnel.

1 point de vente sur Yzeure d’environ 85 m² : magasin boucherie avec petite épicerie.

Tout équipé et en bon état : vitrines RGR, 6 balances, 4 postes informatiques, machine sous vide, 2 hachoirs réfrigérés, éplucheuse, poussoir, scie électrique, camion réfrigéré Master, 5 chambres froides…

Yzeure est ouvert 35h/semaine, offrant donc des possibilités de développement.

Moulins est ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Clientèle fidèle.

Effectif :

5 bouchers hautement qualifiés (présents dans l’établissement depuis 7 à 40 ans) + 1 salariée dédiée à l’hygiène et au nettoyage + 6 apprentis.

2019 : 1 238 000€ de CA hors taxes annuel.

Prix de vente du fonds de commerce : 350 000 €.

Location ou achat des murs possible.

Les conseils et analyses de différents interlocuteurs pourront vous êtres prodigués en vue de cet achat : avocat fiscaliste, avocat des sociétés, expert-comptable, territoire.

