Boucherie charcuterie traiteur

Boucherie charcuterie traiteur avec livraison à domicile, à l’angle d’une rue passante d’Yzeure.

Proximité de nombreux commerces et places de stationnement.

Vend cause déménagement.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Superficie totale de plus de 100 m² : magasin de 17 m², laboratoire de 40 m², cave de 21 m², congélateur de 1,7 m² et 3 chambres froides ; 1 de 1.7 m² et 2 de 4.8 m². Conforme aux normes d’hygiène, de sécurité et d’électricité en vigueur.

Matériel : four ventilé, four rôtisseur, armoire frigorifique, cellule de refroidissement, etc.

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h30, et le dimanche de 7h à 12h30.

Effectif de 3 : gérant + 2 salariés.

Clientèle locale et des alentours.

Exploité en tant qu’entreprise individuelle au régime fiscal réel normal.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Logement de 100 m² annexé à l’activité : salon au RDC de 16 m², salon à l’étage de 12 m², et cuisine de 5 m². Chauffage électrique (accumulateur).

Prix de vente (fonds + matériel) : 90 000 € à débattre.

Montant du loyer (activité + habitation) : 657,60 € TTC /mois. Bail commercial.