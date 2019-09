Bistrot des Hurlevents à reprendre au Vernet

Le Bistrot des Hurlevents est une opportunité à reprendre pour un couple de professionnels.

Ce bar restaurant snack pizzéria est à reprendre pour cause de changement de région. Il est situé dans le centre bourg du Vernet, à 4 km seulement de la gare de Vichy.

Le Bistrot des Hurlevents est en excellent état, d’une capacité de 40 places (80 m²) + 24 en terrasse (30 m² et plus).

Activité complémentaire avec la vente de pizzas à emporter.

Cuisine équipée et aux normes (60 m²).

Dispose de tout le matériel (Hotte, 5 feux gaz, four ventilé, 2 bains marie, 1 grill + plaque à snacker, salamandre au gaz, 2 armoires frigorifiques, 1 saladette 3 portes, 1 table inox réfrigérée 3 portes, 2 tables inox, 2 fours à micro-ondes, 1 four à pizza et son support, 1 plonge, batterie complète de cuisine, 1 coffre congélateur, 1 armoire congélateur, 1 cellule de refroidissement, 1 friteuse 2 bains, 1 écran plat 120 cm Sharp, laminoir.

Bar : lave-verres, frigo 3 portes, armoire à vins. Machine à café et pompe à bières mis à disposition par brasseur (pas de contrat).

Le tout en très bon état, pas d’investissement à prévoir.

Chauffage électrique.

Possibilité de développer activité traiteur.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Exploité en EURL.

CA HT 70 000 €.

Clientèle locale, touristique, de passage, professionnelle, associative… avec une forte fidélisation.

Murs appartenant à la Mairie.

Loyer mensuel : 620 € HT.

Prix de vente du fonds de commerce : 50 000 € à négocier