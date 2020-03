Bijouterie et horlogerie

À céder fonds de commerce, réparation/vente en bijouterie et horlogerie situé à Varennes-sur-Allier (Allier-03) à 26 km de Vichy (reine des villes d’eau), à 21 km de Lapalisse (pôle intermédiaire de services) et à 25 km de l’aéroport de Charmeil.

Cette commune se situe sur la plus célèbre de nos routes nationales (RN7), entre les jonctions avec les routes de Montluçon (ville médiévale et festive) et Vichy, que l’on enregistre la plus intense circulation de toute la région : 18 000 véhicules (en moyenne) par jour.).

Cette bijouterie et horlogerie bénéficie d’une belle notoriété depuis 1891, dans le domaine de la vente et la réparation de montres et de bijoux.

Très bon positionnement de l’offre de service, sur un secteur d’activité se raréfiant mais dont certains clients recherchent la présence.

Local implanté en plein centre-ville, depuis sa création.

Idéalement situé, à l’angle d’un carrefour, plusieurs places de stationnements gratuites jouxtent le magasin.

Magnifique boutique d’une superficie de 55 m² répartis entre la boutique et la réserve.

Réserve de 60 m² à l’étage.

CA moyen de 110 000€

Nombre d’emploi : 1

Départ en retraite : 1 mars 2021.

Activité ne demandant pas de formation de bijoutier joaillier.

Des aides sont potentiellement mobilisables pour le repreneur.

Prix de vente du fonds : 25 000€.

Montant du loyer : 509 €/mois.