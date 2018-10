Bien avec chambres d’hôtes et gîte

Voussac est une commune de 473 habitants située au centre du département, au coeur du Bocage Bourbonnais, à 10 km de Montmarault (1 514 hab), sortie A71, pôle de services centre d’un bassin de vie et Village Etape, à 18 km de Saint-Pourçain-sur–Sioule, à 44 km de Moulins (19 697 habitants), Préfecture et à 45 km de Montluçon (36 946 habitants), sous-préfecture.

À vendre sur Voussac en raison du nouveau projet professionnel des cédants, une propriété pour création de gîte et chambres d’hôtes (actuellement 1 gîte de « meublé de tourisme 3 étoiles » toujours en activité).

Bâtiments avec double vitrage et alarmes, établis sur un terrain est de 3 500 m² avec terrain de tennis.

Habitation privée de 89 m² : séjour/salon, cuisine, arrière cuisine, salle d’eau avec WC, buanderie, 2 chambres sous combles à l’étage et une chambre indépendante en RDC avec salle d’eau (idéale pour chambre d’hôtes de 2 à 3 personnes – vendue meublée).

Chauffage au fuel + électrique. 2 cuves à fuel pour un total de 3 500 L et 1 puit extérieur.

Chambre indépendante dans un chalet en bois avec dôme pour voir les étoiles, salle d’eau spacieuse avec douche italienne et terrasse : TV, wifi, lit 2 places 160×200, alcôve avec un couchage en 160×200, salon de jardin et relax (idéale pour chambre d’hôtes de 4 personnes – vendue meublée).

Chauffage électrique.

Gîte « Les Roses » de 95 m² – RDC : séjour avec cheminée en pierre (TV, lecteur dvd, canapé lit pour 2 personnes), cuisine entièrement équipée (lave-linge, lave-vaisselle, four, micro – onde, planche et fer à repasser etc.), salle d’eau (douche italienne et sèche-cheveux), et baie vitrée donnant sur le jardin.

Étage : 2 chambres spacieuses (la 1ère : lit de 2 personnes et lit d’1 personne – la 2nde : 2 lits d’1 personne).

Derniers CA entre 7 et 9 000 € HT /an pour le gîte meublé non professionnel.

Murs appartenant aux cédants.

Prix de vente des murs (avec le gîte et les 2 chambres indépendantes meublées) : 149 900 € net vendeur.

Pas de vente de clientèle.