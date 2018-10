Bâtiment commercial

Pour cause de retraite, un bâtiment commercial sur Vallon-en-Sully (lieu-dit de La Grave) est à vendre, avec accès direct sur la D2144 (ancienne N144), et à proximité de l’A71 (sortie 9).

C’est un terrain clos de 3 700 m² avec parking privé. Bonne visibilité avec grande vitrine et enseigne.

Exploité depuis 1988 comme garage automobile, tout type d’activité est envisageable.

Surface totale de 540 m² : atelier de 360 m², bureau, espace de stockage et sanitaire (WC et lavabo).

Production d’eau chaude électrique. Chauffage électrique (bureau) et gaz (atelier).

Matériel et équipement globalement vieillissant et à renouveler : pompes essences et gasoil non exploitées, 3 cuves vides pour un total de 50 000 L, ponts, compresseur, cabine de peinture…

Liste complète disponible auprès du cédant.

Appartement de 100 m² annexé à l’activité : cuisine, salle à manger, salle d’eau, 4 chambres et jardin.

Production d’eau chaude électrique et chauffage à bois (8 stères /hiver).

Prix de vente de l’ensemble (murs activité et logement + équipement si souhaité) : 200 000 €.

Murs appartenant au cédant.