Bar Tabac Presse FDJ

Cause retraite vend fonds de commerce d’un Bar Tabac Presse Journaux FDJ sur la place principale d’Ygrande.

Il y a des places de stationnement devant le bar Tabac Presse FDJ.



Possibilité restauration.



Accessibilité PMR.

Locaux rénovés appartenant au cédant du fonds.

Magasin 60 m², bureau 15 m², cuisine 15 m², réserve 10 m².

Climatisation réversible.

Matériel cédé dans le fonds : frigo, lave verres, lave vaisselle, machine à glaçons, four, tables et chaises, vaisselle, présentoirs de ventes (tabac, presse, comptoirs… ).



Établissement existant depuis plus 40 ans.

Ouvert tous les jours de 6h30 – 19h (sauf jeudi après-midi et dimanche après-midi).

Clientèle fidélisée.

CA 2020 : 96 326 € – EBE 7 870 €.

Bilan et liste complète du matériel disponibles auprès du cédant.



Prix de vente du fonds de commerce : 70 000 €.

Stock : 20 000 €.

Montant du loyer mensuel : 520 € TTC.

Prévoir apport minimum de 30 %