Bar snack du marché dans l’Allier

Bar-snack à reprendre dans le centre-bourg de Lapalisse (labellisée village étape et plus beaux détours de France).

Bonne visibilité, face à la place du marché, proche des autres commerces et de l’espace économique télécentre.

Facilité de stationnement via les divers parkings à proximité.

Aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Murs appartenant à un propriétaire privé.

Bar-snack de 26 m² (20 places assises), terrasse (20 places), cuisine de 23 m², kitchenette et plonge de 9,88 m², sanitaires, et cave en terre battue.

Chaudière murale à gaz pour la production d’eau chaude et le chauffage. Entièrement équipé : matériel snack (grills paninis, crêpière, plancha…), vaisselle, mobilier, etc.

Communication et publicité : flyers et drapeau snack.

Ouvert de 7h30 à 21h du mardi au dimanche midi.

15 jours de congés annuels en août.

Clientèle locale fidèle, de passage et touristique.

Effectif de 2 : gérant + conjoint collaborateur.

Exploité par ces derniers depuis 2015.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Appartement de 65 m² annexé, uniquement accessible par l’activité.

1er étage : chambre de 12 m², cuisine de 6 m², salle de bain et WC de 6 m².

2ème étage : salon de 17 m², et chambre de 10 m².

Cour et jardin.

Prix de vente du fonds (équipement, licence IV et stock inclus) : 55 000 €.

Montant du loyer (activité + logement) : 650 € TTC /mois (taxe foncière à la charge du locataire).

OU prix de vente des murs : 75 000 € net vendeur.