Bar restaurant traiteur

À reprendre bar restaurant traiteur au cœur de la commune de Neuilly-en-Donjon, à l’est du département de l’Allier et au croisement de trois départements (Nièvre, Saône et Loire, Loire).

Parking face à l’établissement.

Ce bar restaurant traiteur propose une cuisine traditionnelle maison, déclinée en plusieurs offres : semaine, week-end, à emporter et sur-mesure.

Ouvert toute la semaine, de 7h30 à 16h du mardi au vendredi et de 9h à 16h du samedi au lundi.

Fermé le dernier week-end de chaque mois et fermeture annuelle de 15 jours pendant les fêtes de fin d’année.



Affaire exploitée en Entreprise Individuelle.

En activité depuis 2011.

Chef d’entreprise + 2 Salariées à plein temps CDI, 1 en cuisine, 1 en salle (temps partiel depuis la crise COVID) + 1 apprentie.

Les salariées sont à reprendre avec le fonds.



Clientèle majoritairement locale, professionnelle et de passage.



Bilans complets et liste de matériels disponibles auprès du cédant.

Murs appartenant à la Mairie à louer en bail commercial (Licence IV inclus)



Salle de restaurant climatisée + véranda : 110 m² (66 couverts)

Cuisine + local plonge : 70 m² ; Réserve : 20 m².

Locaux rénovés.

Accessibilité PMR.

Appartement F4 de 110 m² annexé :

Salon, Salle à manger : 30 m² ; 3 chambres (2 de 25 m², 1 de 12 m²).

Travaux prévus par la mairie. Entrée commune au restaurant.



Prix de vente du fonds de commerce (stock et matériels inclus) négociable : 60 000 €.

Montant du loyer mensuel : 1 030 € TTC